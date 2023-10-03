Непревзойдённый. 5 рекордов Майкла Джордана, которые будет почти невозможно побить

Майкл Джордан, бесспорно, является одним из величайших спортсменов, когда-либо ступавших на площадку в НБА. Его карьера подошла к концу 20 лет назад — в 2003-м — и с тех пор НБА, конечно же, видела множество потрясающих игроков. Но в своё время Джордану покорилось несколько уникальных достижений, обладателем которых он остаётся по сей день. В этом материале мы расскажем о пяти его рекордах, побить которые будет очень сложно (если не невозможно).

Он заработал больше, чем все одноклубники вместе взятые (за один сезон)

Летом 1997-го Майкл Джордан подписал свой последний контракт с «Чикаго». На тот момент он уже был пятикратным чемпионом НБА и четырёхкратным MVP, и сумма, которую в команде были готовы заплатить за шестой трофей, была просто феноменальной. Игроку выдали $ 33,1 млн за сезон, что с учётом инфляции составило бы $ 63,4 млн на сегодняшний день.

И чтобы по-настоящему оценить масштаб того подписания, нужно знать, что потолок зарплат в чемпионате-1997/1998 составлял всего $ 26,9 млн — на $ 6,4 меньше, чем получил Джордан. Именно в том году он поставил уникальный рекорд, заработав больше, чем все его одноклубники вместе взятые.

Зарплатная ведомость «Чикаго Буллз» в сезоне-1997/1998:

Тони Кукоч, Рон Харпер — по $ 4,56 млн;

Деннис Родман — $ 4,5 млн;

Люк Лонгли — $ 3,18 млн;

Скотти Пиппен — $ 2,78 млн;

Билл Уеннингтон — $ 1,8 млн;

Скотт Баррелл — $ 1,43 млн;

Рэнди Браун — $ 1,26 млн;

Роберт Пэриш — $ 1,15 млн;

Джейсон Кэффи — $ 851 тыс.;

Стив Керр — $ 750 тыс.;

Кит Бут — $ 598 тыс.;

Джуд Бюклер — $ 500 тыс.;

Джо Клейн — $ 272 тыс.

В сумме им полагалось $ 28,2 млн — это чуть больше, чем позволял потолок зарплат, но всё равно значительно меньше суммы, которой разжился Джордан. И какими бы громадными ни были контракты в нынешней НБА, нечто подобное вряд ли ещё когда-нибудь повторится.

Он стал MVP, DPOY и самым результативным игроком в одном сезоне

Ещё до того, как завоевать свой первый чемпионский титул с «Чикаго», Джордан провёл один из лучших индивидуальных сезонов в истории баскетбола. По итогам чемпионата-1987/1988 он стал самым результативным игроком в лиге, а также был признан MVP и DPOY. В среднем Эм Джей набирал 35 очков (53,5% с игры), 5,5 подбора, 5,9 передачи, 3,2 перехвата и 1,6 блока за игру. Помимо прочего, в том сезоне он принял участие во всех 82 матчах.

Завоевать статус самого ценного и лучшего защищающегося игрока в одном сезоне после Джордана смогли только Хаким Оладжьювон (1994) и Яннис Адетокунбо (2020). При этом Майкл по сей день является единственным, кому удалось получить награду DPOY, набирая при этом более 30 очков или став лидером лиги по результативности. Мечта был третьим в сезоне по среднему количеству очков (27,3), Яннис — пятым (29,3), так что повторить это достижение Эм Джея у них не вышло.

Он показал лучшую среднюю результативность в финале НБА

За 15 лет Джордан принял участие в 35 матчах финала НБА, набирая по 33,6 очка за игру. По этому показателю он занимает только четвёртое место в истории — после Рика Барри, Аллена Айверсона и Янниса Адетокунбо. Однако ни до, ни после него никому не удавалось преодолеть феноменальную отметку в 41 очко в среднем за серию. Джордан сделал это в финале-1992/1993.

Для сравнения, за последние 20 лет ни один игрок смог набрать и 36 очков в среднем в финале НБА. У Леброна Джеймса было 35,8 балла в сезоне-2014/2015. Шак в решающей серии чемпионата-1999/2000 имел 38 очков — на три меньше, чем у Джордана. А в масштабе четырёх-семи матчей это, между прочим, внушительная разница.

Всего в карьере Эм Джея было шесть игр с 40 и более очками в финалах НБА, и четыре из которых пришлись как раз на серию с «Финиксом» Чарльза Баркли в 1993-м. Это, кстати, также является рекордом в рамках одной серии, который он делит с Джерри Уэстом.

Он становился MVP финальной серии шесть раз

В карьере Джордана было шесть появлений в финалах НБА, и каждый раз без исключения он становился не только чемпионом, но и MVP финальной серии. В его копилке — шесть наград имени Билла Расселла, и это по сей день является абсолютным рекордом лиги.

Более впечатляющим его делает тот факт, что Майкл собрал все шесть индивидуальных трофеев на протяжении всего восьми лет. Во всех 35 матчах он ни разу не набирал менее 20 очков, а его уникальный рекорд по результативности уже был упомянут в предыдущем подпункте.

Сейчас ближайшим преследователем Эм Джея является Леброн Джеймс с четырьмя статуэтками. В этом году ему исполнится 39 лет — трудно представить, что он сыграет в финале НБА ещё три раза, не говоря уже о трёх наградах MVP серии.

Он становился самым результативным игроком сезона 10 раз

Все мы знаем, кому принадлежит рекорд по количеству набранных очков — Леброн триумфально побил его в феврале этого года. Но за всю 20-летнюю карьеру Джеймс становился самым результативным игроком сезона лишь однажды, в 2008-м. А что Джордан? Он был лучшим скорером чемпионата в 10 из 15 своих сезонов в НБА.

Эм Джей стабильно набирал больше всех очков с 1986 по 1998 год, за исключением сезона-1993/1994, когда он неожиданно ушёл в бейсбол, и последующего сезона-1994/1995, где он отыграл всего 17 матчей.

В 7 из 10 сезонов, в которых Джордан становился самым результативным игроком, он также отбегал все 82 встречи. В трёх остальных было по 78, 80 и 81 игре. Его цифры варьировались от 28,7 до 37,1 очка, но каждый раз Майклу не находилось равных. Разве что в чемпионате-1997/1998, когда Шакилу О’Нилу не хватило всего 0,5 балла.