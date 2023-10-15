Звезда НБА раскрыл скандальные махинации руководства клуба

«Портленд» проиграл 9 из 10 последних матчей регулярного сезона НБА — 2022/23. Лилларда не включили в состав на эти встречи. Команда заняла 13-е место в Западной конференции и получила третий выбор на драфте.

«Я не был травмирован. Честно говорю, не был. В начале сезона у меня были некоторые проблемы с икроножной мышцей. Но я не был травмирован. Это правда. Я был здоров все лето. Так и есть», — заявил Лиллард Sportskeeda в контексте вопроса о пропуске матчей.