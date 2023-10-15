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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезда НБА раскрыл скандальные махинации руководства клуба

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Разыгрывающий Дэмиан Лиллард заявил, что руководство «Портленда» просило его пропустить матчи в конце регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ради более высокого места на драфте.

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Источник: AP 2023

«Портленд» проиграл 9 из 10 последних матчей регулярного сезона НБА — 2022/23. Лилларда не включили в состав на эти встречи. Команда заняла 13-е место в Западной конференции и получила третий выбор на драфте.

«Я не был травмирован. Честно говорю, не был. В начале сезона у меня были некоторые проблемы с икроножной мышцей. Но я не был травмирован. Это правда. Я был здоров все лето. Так и есть», — заявил Лиллард Sportskeeda в контексте вопроса о пропуске матчей.

Лилларду 33 года, он выступал за «Портленд» с 2012 года. Этим летом разыгрывающий в результате обмена перешел в «Милуоки». Лиллард является семикратным участником Матча всех звезд НБА.

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