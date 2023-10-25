В НБА стартовал самый непредсказуемый сезон за многие годы. Фаворитов слишком много

Сезон в НБА обещает быть ярким на события. Грег Попович будет строить новый «Сан-Антонио» вокруг самого раскрученного игрока со времен Леброна Джеймса Виктора Вембаньямы; сам Леброн постарается зацепиться за пятый чемпионский перстень в статусе самого возрастного игрока лиги (21 сезон для Короля); Яннис Адетокунбо наконец-то получил в свою команду вторую суперзвезду; «Финикс» добавил в звездный ростер стабильности за счет подписания Брэдли Била; «Денвер» сохранил чемпионский состав и дал вдоволь отдохнуть Николе Йокичу; «Бостон» собрал лучшую команду в своей новейшей истории. Такого шанса выиграть Кубок Ларри О’Брайана у «кельтов» может уже и не быть.

Скамейка против звезд

За последние четыре года «Бостон» трижды выходил в финал Востока и один раз добрался до большого финала. Но последний шаг трио Тейтум — Браун — Смарт так и не сделала. Особенно болезненной было их поражение от «Майами». Напомним, что в финале Восточной конференции-2022/23 баскетболисты «Бостона» проиграли три стартовых матча «Хит», умудрились сравнять счет, но в итоге проиграли решающий седьмой матч. Тогда Тейтум подвернул левый голеностоп в первой четверти, но продолжил играть с травмой (14 очков за 41 минуту). Джейлен Браун допустил 8 потерь (19 очков), Маркус Смарт провалился (9 очков). «Хит» выиграли «+19» и отправились в финал, а «Бостон» в серьезную перестройку.

В межсезонье они потеряли Маркуса Смарта, Малколма Брогдона и Роберта и Гранта Уильямсов. Взамен Джо Маззулла получил Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя. И на бумаге кажется, что благодаря этим обменам «Бостон» стал сильнее. Холидэй добавит в атаке, разгрузив Тейтума. Также Дрю не менее вариативен в качестве плеймейкера (по сравнению со Смартом) и также хорош в защите. Порзингис, который в прошлом сезоне доказал, что может обходиться без травм, должен здорово вписаться в новую систему. Быть полезным не только на позиции центрового, но и четвертого номера. Да, речь про латвийского центрового, который совсем недавно считался суперзвездой, но в «Бостоне» будет только 3−4 опцией. Это показывает насколько разнообразно будут атаковать «кельты». Плюс «Селтикс» удалось удержать Деррика Уайта, который в перспективе может претендовать на приз лучшего шестого игрока.

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На дистанции им вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию. Если у команды не будет травм, то Восток «Бостон» точно выиграет. А вот в плей-офф Тейтум и компания могут споткнусь об «Милуоки». В лице Дэмиана Лилларда Яннис получает сильнейшего партнера в своей жизни, который будет не только компенсировать его минусы (розыгрыш и набор очков в концовках), но и сам способен выйти на новый уровень в системе Эдриана Гриффина, получив более качественных партнеров. Вдобавок есть фактор восстановившегося Криса Миддлтона, которого не было в 2022-м, когда «Бакс» все равно смогли затянуть серию против «Селтикс» до семи матчей.

Смущает только травматичность Дэмиана. Если он получит повреждение, то потенциальная замена в лице Кэмерона Пэйна выглядит слабовато. При этом, в любом случае, скамейка «Бакс» выглядит предпочтительнее, чем у «Бостона». А в плей-офф, порой именно этот фактор играет важнейшую роль.

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В такой компании «Майами» будет очень сложно повторить свой прошлогодний подвиг. Команда Пэта Райли не совершила усилений, хотя и приучила болельщиков к тому, что может собирать суперкоманду из отказников и великого Джимми Батлера. Руководство «Филадельфии», разругавшееся с Джеймсом Харденом, так и не смогла обменять свою скандальную звезду. А в одиночку Джоэль Эмбиид вряд ли сможет дотянуть команду до решающих стадий плей-офф. Удивить может сохранивший перспективный состав «Кливленд», но шагнуть выше полуфинала конференции у коллектива Джея Би Бикерстаффа вряд ли получится.

Шансы для Била и Пола

Если на Востоке финалисты конференции во многом предсказуемы («Бостон» и «Милуоки»), то на Западе может произойти все что угодно. Да, «Денвер» выглядят самой стабильной командой конференции. Система Майкла Мэлоуна только что выиграла титул, у франшизы молодой костяк и нет никаких предпосылок, что текущее ядро станет хуже. Джамал Мюррей способен прогрессировать и превратиться в полноценную суперзвезду (прошлогодний плей-офф в его исполнении был монструозным), MVP Никола Йокич, пропустил ЧМ-2023, и отлично отдохнул этим летом. Аарон Гордон — сердце этой команды. Настоящий боец, который обожает контактную борьбу, жесткость на паркете. Большая редкость для современного НБА. К тому же, Аарон способен взять игру на себя в решающие моменты (27 очков и 6 передач в четвертом матче финальной серии-2022/23, — лишнее тому подтверждение).

Однако в этом году в серии действующих чемпионов могут обыграть сразу несколько команд. Тот же «Финикс» после летних обменов выглядит настоящим контендером. Команда слишком мощно смотрится на бумаге. К Дюранту и Букеру новый владелец «Санс» Мэтью Ишбия добавил одного из лучших разыгрывающий современности Брэдли Била. Серьезно усилилась и скамейка. Юта Ватанабе, Грейсон Аллен и Эрик Гордон способны подменять лидеров, и быть очень эффективными с периметра. Бол Бол должен хотя бы частично компенсировать обмен Деандре Эйтона. Есть ощущение, что «Санс» по-прежнему будут самой забивающей командой (процент реализации трехочковых будет зашкаливать), но не стоит забывать, что Дюрант и Бил не только возрастные, но и подверженные травмам баскетболисты. А отсутствие одного из них в решающих играх сильно снизит шансы «Санс» на заветное чемпионство.

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«Большое трио» «Голден Стэйт» — Карри, Томпсон, Грин — вероятно, проводят последний сезон вместе. В компании с Крисом Полом (для которого это точно последняя возможность на титул) они смогут бросить вызов любому сопернику… и в перспективе добраться до очередного чемпионства. Но есть пару «но». У команды-династии может не хватить сил на еще один крестовый поход. Костяк Стива Керра не молодеет, а потенциальный сменщик звездной задней линии «воинов» Джордан Пул был отправлен в «Вашингтон» (всем мы помним его жесткий конфликт с Грином). Без Пула звезд в плохой день сможет подстраховать только Эндрю Уиггинс, но кажется, что этого маловато. В передней линии у команды не хватает габаритов и атлетизма. Гэй, Шарич и Гаруба вряд ли решат проблему. Также есть вопросы по балансу между атакой и защитой.

Как всегда сильные ростеры у клубов из Лос-Анджелеса. Леброн и его товарищи, наверняка, будут беречь силы до плей-офф, а там Джеймс и Энтони Дэвис, с более мощной скамейкой, чем в прошлом сезоне, попытаются сделать еще один шаг вперед (в прошлом году «Лейкерс» остановил только «Денвер»). «Клипперс» вклинится в борьбу, если Кавай Леонард и Пол Джордж будут больше времени проводить на паркете, а не на больничных койках. Надежды на это немного.

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«Даллас» Луки Дончича может пролететь мимо плей-офф, хотя сам словенец один из главных претендентов на приз MVP. Виктор Вембаньяма поборется со Скутом Хендерсоном за приз лучшего новичка, и шансы парней примерно равны. Оба получат достаточно шансов проявить себя и доказать, что их обоснованно включили в список главных игроков Лиги без единого сыгранного матча в НБА.