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10:36 (мск), источник: ТАСС

Дончич набрал 49 очков в победном матче «Далласа» против «Бруклина» в НБА

Словенский разыгрывающий также сделал десять подборов и семь результативных передач.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 28 октября. «Даллас» со счетом 125:120 обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в ночь на субботу по московскому времени в Далласе.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он записал на свой счет дабл-дабл, набрав 49 очков и 10 подборов. На счету Дончича также 7 результативных передач. В составе «Бруклина» больше всех очков набрал защитник Кэмерон Томас — 30.

В следующем матче «Даллас» 31 октября на выезде сыграет с «Мемфисом», «Бруклин» в тот же день в гостях встретится с клубом «Шарлотт».

В других матчах дня «Денвер» в гостях обыграл «Мемфис» (108:104), «Шарлотт» на своей площадке уступил «Детройту» (99:111), «Нью-Йорк» на выезде оказался сильнее «Атланты» (126:120), «Бостон» дома переиграл «Майами» (119:111). «Оклахома» одержала выездную победу над «Кливлендом» (108:105), защитник хозяев Донован Митчелл набрал 43 очка. «Сан-Антонио» в овертайме дома переиграл «Хьюстон» (126:122), «Чикаго» на своей площадке победил «Торонто» (104:103 ОТ). «Юта» дома оказалась сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (120:118), баскетболисты «Орландо» в гостях обыграли «Портленд» (102:97), «Голден Стэйт» на выезде победил «Сакраменто» (122:114), защитник гостей Стеф Карри набрал 41 очко.

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