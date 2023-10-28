Дончич набрал 49 очков в победном матче «Далласа» против «Бруклина» в НБА

ТАСС, 28 октября. «Даллас» со счетом 125:120 обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в ночь на субботу по московскому времени в Далласе.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он записал на свой счет дабл-дабл, набрав 49 очков и 10 подборов. На счету Дончича также 7 результативных передач. В составе «Бруклина» больше всех очков набрал защитник Кэмерон Томас — 30.

В следующем матче «Даллас» 31 октября на выезде сыграет с «Мемфисом», «Бруклин» в тот же день в гостях встретится с клубом «Шарлотт».