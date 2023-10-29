Баскетболист «Чикаго» Зак Лавин набрал 51 очко в проигранном матче с «Детройтом»
Атакующий защитник набрал половину очков своей команды.
Атакующий защитник набрал половину очков своей команды.
ТАСС, 29 октября. «Чикаго» проиграл «Детройту» со счетом 102:118 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал американский атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 51 очко. В составе «Детройта» больше всех очков набрал американский защитник Кейд Каннингем (25), он также сделал 10 передач и оформил дабл-дабл. 19-летний центровой «Детройта» Джейден Дюрен также записал на свой счет дабл-дабл (23 очка + 15 подборов).
«Детройт» в следующем матче 31 октября в гостях сыграет против «Оклахомы», «Чикаго» в этот же день на выезде сыграет с «Индианой».
В других матчах игрового дня «Вашингтон» дома обыграл «Мемфис» (113:106), «Нью-Орлеан» на своей площадке победил «Нью-Йорк» (96:87), «Индиана» одержала гостевую победу над «Кливлендом» (125:113), «Филадельфия» на выезде переиграла «Торонто» (114:107), «Миннесота» дома оказалась сильнее «Майами» (106:90), «Финикс» на своем паркете обыграл «Юту» (126:104).