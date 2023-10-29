Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Торпедо
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
ПСЖ
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь РС
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Осасуна
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Удинезе
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Вегас
Б
34
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Рейнджерс
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Рома
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало
Колорадо
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Валенсия
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Детройт
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Айлендерс
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Виннипег
Б
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Торонто
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Оттава
25
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида
Сиэтл
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
28.10
Кадис
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
28.10
Ланс
Нант
40
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
21Этап Гран-при России в Омске
11:11 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Чикаго» Зак Лавин набрал 51 очко в проигранном матче с «Детройтом»

Атакующий защитник набрал половину очков своей команды.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 29 октября. «Чикаго» проиграл «Детройту» со счетом 102:118 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 51 очко. В составе «Детройта» больше всех очков набрал американский защитник Кейд Каннингем (25), он также сделал 10 передач и оформил дабл-дабл. 19-летний центровой «Детройта» Джейден Дюрен также записал на свой счет дабл-дабл (23 очка + 15 подборов).

«Детройт» в следующем матче 31 октября в гостях сыграет против «Оклахомы», «Чикаго» в этот же день на выезде сыграет с «Индианой».

В других матчах игрового дня «Вашингтон» дома обыграл «Мемфис» (113:106), «Нью-Орлеан» на своей площадке победил «Нью-Йорк» (96:87), «Индиана» одержала гостевую победу над «Кливлендом» (125:113), «Филадельфия» на выезде переиграла «Торонто» (114:107), «Миннесота» дома оказалась сильнее «Майами» (106:90), «Финикс» на своем паркете обыграл «Юту» (126:104).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь