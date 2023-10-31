Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту» в матче НБА
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33) в пользу хозяев. В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич (27 очков, 10 подборов, 11 передач), дабл-даблом отметился Джамал Мюррей (18 очков и 14 передач). У гостей дабл-даблы в активе Лаури Маркканена (27 очков и 14 подборов) и Уокера Кесслера (22 очка и 13 подборов).
Результаты других матчей:
«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18);
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34);
«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34);
«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19);
«Атланта Хокс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15);
«Мемфис Гриззлис» — «Даллас Маверикс» — 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28);
«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33);
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32);
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41);
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23).