Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33) в пользу хозяев. В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич (27 очков, 10 подборов, 11 передач), дабл-даблом отметился Джамал Мюррей (18 очков и 14 передач). У гостей дабл-даблы в активе Лаури Маркканена (27 очков и 14 подборов) и Уокера Кесслера (22 очка и 13 подборов).