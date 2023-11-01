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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2023

Встреча в Кливленде завершилась со счетом 109:91 (28:24, 30:38, 28:16, 23:23) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Джулиус Рэндл, который оформил дабл-дабл (19 очков + 10 подборов), также 19 очков набрал Джален Брансон. У «Кливленда» больше всех очков набрал Донован Митчелл (26).

В других матчах регулярного чемпионата НБА баскетболисты «Финикс Санз» проиграли «Сан-Антонио Сперс» (114:115), а «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Орландо Мэджик» (118:102).

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