Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Даллас»
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Даллас Маверикс» в матче внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Даллас Маверикс» в матче внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча группы B Западной конференции, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27). В составе победителей дабл-даблы оформили Никола Йокич (33 очка и 14 подборов) и Джамал Мюррэй (18 очков и 13 передач). У гостей дабл-дабл в активе Луки Дончича (34 очка и 10 подборов).
Внутрисезонный турнир проводится впервые. 30 команд НБА разделены на шесть групп по пять команд. Клубы распределены по конференциям, при этом в одну группу по итогам жеребьевки могут попасть коллективы из разных дивизионов. В каждом квинтете команды по разу сыграют между собой. Встречи этапа будут проходить по вторникам и пятницам. Победители групп, а также лучшие две команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф турнира. После первого раунда пройдет «Финал четырех» в Лас-Вегасе. Все игры, за исключением финала, идут в зачет регулярного чемпионата НБА.
Призовые за участие в турнире будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф. Распределение средств будет зависеть от того, насколько команда продвинулась по турниру.
Результаты других матчей:
Группа A, Восточная конференция.
«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 121:116 (36:26, 34:27, 18:34, 33:29).
Группа B, Восточная конференция.
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29);
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33).
Группа C, Восточная конференция.
«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нэтс» — 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31).
Группа A, Западная конференция.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» — 115:113 OT (33:26, 21:27, 22:24, 26:25, 13:11).
Группа C, Западная конференция.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 139:141 (33:38, 34:31, 39:37, 33:35).