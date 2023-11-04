Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Сибирь
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Нью-Джерси
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Филадельфия
15
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
Нэшвилл
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лилль
Хоккей. НХЛ
23:00
Аризона
Виннипег
Футбол. Зарубежный
3.11
Лас-Пальмас
Атлетико
21
Футбол. Зарубежный
3.11
ПСЖ
Монпелье
30
Футбол. Зарубежный
3.11
Болонья
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Дармштадт
Бохум
12
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Даллас»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Даллас Маверикс» в матче внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2023

Встреча группы B Западной конференции, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27). В составе победителей дабл-даблы оформили Никола Йокич (33 очка и 14 подборов) и Джамал Мюррэй (18 очков и 13 передач). У гостей дабл-дабл в активе Луки Дончича (34 очка и 10 подборов).

Внутрисезонный турнир проводится впервые. 30 команд НБА разделены на шесть групп по пять команд. Клубы распределены по конференциям, при этом в одну группу по итогам жеребьевки могут попасть коллективы из разных дивизионов. В каждом квинтете команды по разу сыграют между собой. Встречи этапа будут проходить по вторникам и пятницам. Победители групп, а также лучшие две команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф турнира. После первого раунда пройдет «Финал четырех» в Лас-Вегасе. Все игры, за исключением финала, идут в зачет регулярного чемпионата НБА.

Призовые за участие в турнире будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф. Распределение средств будет зависеть от того, насколько команда продвинулась по турниру.

Результаты других матчей:

Группа A, Восточная конференция.

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 121:116 (36:26, 34:27, 18:34, 33:29).

Группа B, Восточная конференция.

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29);

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33).

Группа C, Восточная конференция.

«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нэтс» — 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31).

Группа A, Западная конференция.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» — 115:113 OT (33:26, 21:27, 22:24, 26:25, 13:11).

Группа C, Западная конференция.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 139:141 (33:38, 34:31, 39:37, 33:35).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'В России надо уметь молчать': Кавагути — об Исинбаевой, Валиевой, санкциях
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь