Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Даллас»

Встреча группы B Западной конференции, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27). В составе победителей дабл-даблы оформили Никола Йокич (33 очка и 14 подборов) и Джамал Мюррэй (18 очков и 13 передач). У гостей дабл-дабл в активе Луки Дончича (34 очка и 10 подборов).

Внутрисезонный турнир проводится впервые. 30 команд НБА разделены на шесть групп по пять команд. Клубы распределены по конференциям, при этом в одну группу по итогам жеребьевки могут попасть коллективы из разных дивизионов. В каждом квинтете команды по разу сыграют между собой. Встречи этапа будут проходить по вторникам и пятницам. Победители групп, а также лучшие две команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф турнира. После первого раунда пройдет «Финал четырех» в Лас-Вегасе. Все игры, за исключением финала, идут в зачет регулярного чемпионата НБА.