Дабл-дабл Ирвинга помог «Далласу» обыграть «Орландо» в матче НБА

Встреча в Орландо завершилась со счетом 117:102 (27:33, 26:33, 33:17, 31:19) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который набрал 29 очков, дабл-дабл на счету Кайри Ирвинга (21 очко + 10 подборов). В составе «Орландо» больше всех очков набрал Паоло Банкеро (22).