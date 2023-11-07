Дабл-дабл Ирвинга помог «Далласу» обыграть «Орландо» в матче НБА
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Даллас Маверикс» обыграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Даллас Маверикс» обыграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 117:102 (27:33, 26:33, 33:17, 31:19) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который набрал 29 очков, дабл-дабл на счету Кайри Ирвинга (21 очко + 10 подборов). В составе «Орландо» больше всех очков набрал Паоло Банкеро (22).
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс» со счетом 129:125 (29:32, 34:35, 33:27, 33:31). В составе гостей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл (36 очков + 12 подборов). У «Бруклина» 45 очков набрал Кэм Томас.
Результаты остальных встреч: