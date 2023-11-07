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09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Ирвинга помог «Далласу» обыграть «Орландо» в матче НБА

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Даллас Маверикс» обыграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Соцсети

Встреча в Орландо завершилась со счетом 117:102 (27:33, 26:33, 33:17, 31:19) в пользу гостей. Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который набрал 29 очков, дабл-дабл на счету Кайри Ирвинга (21 очко + 10 подборов). В составе «Орландо» больше всех очков набрал Паоло Банкеро (22).

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс» со счетом 129:125 (29:32, 34:35, 33:27, 33:31). В составе гостей самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл (36 очков + 12 подборов). У «Бруклина» 45 очков набрал Кэм Томас.

Результаты остальных встреч:

  • «Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:120;
  • «Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Сперс» — 152:111;
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 146:128;
  • «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:107;
  • «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:97;
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 114:109;
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хокс» — 126:117;
  • «Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 122:97;
  • «Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 130:113;
  • «Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:116.

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