«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», баскетболисты устроили массовую драку

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Встреча группы C Западной конференции, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 104:101 (22:30, 32:29, 22:24, 28:18) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс (33 очка и 11 подборов). У проигравшей команды самым результативным игроком стал Брэндин Подземски, набравший 23 очка.
На второй минуте матча баскетболисты устроили массовую потасовку. Сначала сцепились игрок «Миннесоты» Джейден Макдэниелс и баскетболист «Уорриорз» Клей Томпсон. Конфликт пытался урегулировать Руди Гобер, однако форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин подбежал к нему сзади и попытался применить удушающий прием. По итогам драки с паркета были удалены оба баскетболиста команды хозяев и Макдэниелс.
Внутрисезонный турнир проводится впервые. 30 команд НБА разделены на шесть групп по пять команд. Клубы распределены по конференциям, при этом в одну группу по итогам жеребьевки могут попасть коллективы из разных дивизионов. В каждом квинтете команды по разу сыграют между собой. Встречи этапа будут проходить по вторникам и пятницам. Победители групп, а также лучшие две команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф турнира. После первого раунда пройдет «Финал четырех» в Лас-Вегасе. Все игры, за исключением финала, идут в зачет регулярного чемпионата НБА.
Призовые за участие в турнире будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф. Распределение средств будет зависеть от того, насколько команда продвинулась по турниру.
Результаты других матчей:
группа A, Восточная конференция.
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хокс» — 120:126,
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:132,
группа B, Восточная конференция.
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 105:111,
группа C, Восточная конференция.
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 124:104,
Группа A, Западная конференция.
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:99,
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлис» — 134:107,
группа B, Западная конференция.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 131:110,
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:108,
группа С, Западная конференция.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс» 123:87.