«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», баскетболисты устроили массовую драку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239777&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча группы C Западной конференции, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 104:101 (22:30, 32:29, 22:24, 28:18) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс (33 очка и 11 подборов). У проигравшей команды самым результативным игроком стал Брэндин Подземски, набравший 23 очка.

На второй минуте матча баскетболисты устроили массовую потасовку. Сначала сцепились игрок «Миннесоты» Джейден Макдэниелс и баскетболист «Уорриорз» Клей Томпсон. Конфликт пытался урегулировать Руди Гобер, однако форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин подбежал к нему сзади и попытался применить удушающий прием. По итогам драки с паркета были удалены оба баскетболиста команды хозяев и Макдэниелс.

Внутрисезонный турнир проводится впервые. 30 команд НБА разделены на шесть групп по пять команд. Клубы распределены по конференциям, при этом в одну группу по итогам жеребьевки могут попасть коллективы из разных дивизионов. В каждом квинтете команды по разу сыграют между собой. Встречи этапа будут проходить по вторникам и пятницам. Победители групп, а также лучшие две команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф турнира. После первого раунда пройдет «Финал четырех» в Лас-Вегасе. Все игры, за исключением финала, идут в зачет регулярного чемпионата НБА.

Призовые за участие в турнире будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф. Распределение средств будет зависеть от того, насколько команда продвинулась по турниру.

Результаты других матчей:

группа A, Восточная конференция.

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хокс» — 120:126,

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:132,

группа B, Восточная конференция.

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 105:111,

группа C, Восточная конференция.

«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 124:104,

Группа A, Западная конференция.

«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:99,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлис» — 134:107,

группа B, Западная конференция.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 131:110,

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:108,

группа С, Западная конференция.