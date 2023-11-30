Сыну Леброна Джеймса разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марсель
Аякс
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Арис Л
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль
ЛАСК
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тулуза
Юнион
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вильярреал
Панатинаикос
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Серветт Ж
Рома
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мольде
Карабах
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хеккен
Байер
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астон Вилла
Легия
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Чукарички
Ференцварош
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фиорентина
Генк
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Айнтрахт Ф
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Норшелланн
Фенербахче
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак Тр
Лудогорец
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Нью-Джерси
Футбол. Еврокубки
30.11
Фрайбург
Олимпиакос П
50
Футбол. Еврокубки
30.11
Бачка-Топола
Вест Хэм
01
Футбол. Еврокубки
30.11
АЕК
Брайтон
01
Футбол. Еврокубки
30.11
Спарта П
Бетис
10
Футбол. Еврокубки
30.11
Аталанта
Спортинг
11
Футбол. Еврокубки
30.11
Штурм
Ракув
01
Футбол. Еврокубки
30.11
Маккаби Хайфа
Ренн
03
Футбол. Еврокубки
30.11
Клаксвик
Слован Бр
12
Футбол. Еврокубки
30.11
Олимпия Л
Лилль
02
Футбол. Еврокубки
30.11
Гент
Заря Лг
41
Футбол. Еврокубки
30.11
Балкани
Виктория Пл
01
Футбол. Еврокубки
30.11
Бешикташ
Брюгге
05
Футбол. Еврокубки
30.11
Буде-Глимт
Лугано
52
Футбол. Еврокубки
30.11
АЗ
Зриньски
10
Футбол. Еврокубки
30.11
ХИК
Абердин
22
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Баффало
Хоккей. КХЛ
30.11
Куньлунь РС
Спартак
53
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
Хоккей. КХЛ
30.11
Ак Барс
Автомобилист
32
Футбол. Еврокубки
30.11
Астана
Динамо З
02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Вегас
Хоккей. КХЛ
30.11
Салават Юлаев
Лада
52
Хоккей. КХЛ
30.11
Барыс
Металлург Мг
52
Футбол. Еврокубки
30.11
Брейдаблик
Маккаби
12
Хоккей. КХЛ
30.11
Сибирь
Адмирал
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
26«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
30 ноября, источник: ТАСС

Сыну Леброна Джеймса разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

В конце июля у Бронни Джеймса остановилось сердце во время тренировки.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 30 ноября. Сын четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни Джеймс получил разрешение возобновить карьеру после остановки сердца. Об этом сообщил журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

25 июля стало известно, что у Бронни Джеймса остановилось сердце во время тренировки, после чего он был доставлен в больницу.

«После полноценного курса лечения Бронни Джеймсу разрешили полностью вернуться в баскетбол. На следующей неделе он возобновит тренировки с командой и вскоре после этого вернется к играм», — написал журналист на своей странице в X.

Бронни Джеймсу 18 лет, для него это будет второй сезон в команде Университета Южной Калифорнии. Ранее он выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь