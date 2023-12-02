У Дончича и его супруги родилась дочь

«Габриэла!» — написал баскетболист в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), прикрепив фотографию с новорожденной.

Дончичу 24 года. Он является чемпионом Европы 2017 года. Защитник был выбран под общим третьим номером в первом раунде драфта НБА 2018 года. В 2019-м он был признан лучшим новичком лиги.