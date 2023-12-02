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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У Дончича и его супруги родилась дочь

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. У словенского баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Луки Дончича и его супруги Анамарии Голтес родилась дочь.

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Источник: Reuters

«Габриэла!» — написал баскетболист в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), прикрепив фотографию с новорожденной.

Дончичу 24 года. Он является чемпионом Европы 2017 года. Защитник был выбран под общим третьим номером в первом раунде драфта НБА 2018 года. В 2019-м он был признан лучшим новичком лиги.

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