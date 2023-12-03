«Даллас» установил историческое достижение в НБА

По ходу четвёртой четверти баскетболисты «Далласа» набрали 30 очков подряд, при этом не позволили сопернику забросить ни одного очка в свою корзину (30:0) — это первый подобный случай за всю историю НБА. Хозяева паркета уступали со счётом 87:111, но за шесть игровых минут оформили результат — 117:111.