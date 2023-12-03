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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» установил историческое достижение в НБА

Сегодня, 3 декабря, прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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Источник: AP 2023

Команда из Техаса установила уникальное достижение в американской лиге.

По ходу четвёртой четверти баскетболисты «Далласа» набрали 30 очков подряд, при этом не позволили сопернику забросить ни одного очка в свою корзину (30:0) — это первый подобный случай за всю историю НБА. Хозяева паркета уступали со счётом 87:111, но за шесть игровых минут оформили результат — 117:111.

Отметим, что несмотря на такой невероятный рывок «Даллас» уступил по итогам встречи «Оклахоме» со счётом 120:126. Это поражение для клуба из Техаса стало вторым кряду в регулярном чемпионате НБА.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.

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