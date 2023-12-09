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9 декабря, источник: Чемпионат.com

Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

В ночь на 9 декабря состоялась очередная игра регулярного сезона НБА, в которой «Сан-Антонио Спёрс» принимали на своей площадке «Чикаго Буллз».

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Источник: Reuters

Несмотря на домашнее поражение со счётом 121:112, 19-летнему центровому «Спёрс» Виктору Вембаньяме покорился очередной рекорд — француз стал самым молодым игроком, который набрал более 20 очков и совершил более 20 подборов за игру.

«На самом деле для меня это не имеет значения», — ответил Вемьаньяма на послематчевой пресс-конференции на вопрос об историческом достижении.

Виктор Вембаньяна был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта, однако подписание юного таланта не помогло команде улучшить положение в лиге. Как и в прошлом сезоне, «Сан-Антонио» замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

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