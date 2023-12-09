Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

Несмотря на домашнее поражение со счётом 121:112, 19-летнему центровому «Спёрс» Виктору Вембаньяме покорился очередной рекорд — француз стал самым молодым игроком, который набрал более 20 очков и совершил более 20 подборов за игру.

«На самом деле для меня это не имеет значения», — ответил Вемьаньяма на послематчевой пресс-конференции на вопрос об историческом достижении.