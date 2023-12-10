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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир НБА

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли клуб «Индиана Пэйсерс» в финале первого в истории внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27) в пользу «Лейкерс». В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл (41 очко, 20 подборов), также дабл-дабл на счету Леброна Джеймса (24 очка, 11 подборов). В составе «Индианы» самым результативным стал Тайриз Халибёртон (20 очков, 11 передач).

Финальный матч, в отличие от других игр турнира, не пошел в зачет регулярного чемпионата.

Каждый игрок победившей команды получит по 500 тысяч долларов призовых. Игроки команды, которые заняли второе место, получат по 200 тысяч. Игроки двух проигравших команд в полуфинале — 100 тысяч, а игроки четырех проигравших команд в четвертьфинале — 50 тысяч.

Первый в истории внутрисезонный турнир НБА стартовал в ноябре. 30 команд были разделены на шесть групп по пять команд. Клубы были распределены по конференциям, при этом в одну группу по итогам жеребьевки могли попасть коллективы из разных дивизионов. В каждом квинтете команды по разу сыграли между собой. Встречи этапа проходили по вторникам и пятницам. Победители групп, а также лучшие две команды, занявшие вторые места, вышли в плей-офф турнира.

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