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11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карри первым в истории НБА преодолел отметку в 3500 трехочковых

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете обыграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2023

Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась со счетом 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31) в пользу хозяев. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который набрал 37 очков. Больше всего очков в составе «Бруклина» набрал Кэмерон Томас (41), также дабл-даблы на счету Николаса Клэкстона (19 очков и 12 подборов) и Спенсера Динвидди (16 очков, 14 передач).

Карри в этой встрече оформил шесть трехочоквых бросков и стал первым игроком в истории лиги, которому удалось преодолеть отметку в 3500 реализованных трехочковых в матчах регулярного чемпионата НБА. Теперь на его счету 3505 точных попаданий из-за дуги.

«Голден Стэйт» прервал серию из трех поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами в 25 матчах. «Бруклин» (13 побед, 25 матчей) располагается на девятой строчке на Востоке.

Результаты остальных матчей:

  • «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 146:114;
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 82:135;
  • «Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хокс» — 127:119;
  • «Майами Хит» — «Чикаго Буллз» — 118:116;
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» — 127:109;
  • «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 117:118;
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 120:131;
  • «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 125:104;
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 144:122.

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