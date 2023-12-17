Карри первым в истории НБА преодолел отметку в 3500 трехочковых

Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась со счетом 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31) в пользу хозяев. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который набрал 37 очков. Больше всего очков в составе «Бруклина» набрал Кэмерон Томас (41), также дабл-даблы на счету Николаса Клэкстона (19 очков и 12 подборов) и Спенсера Динвидди (16 очков, 14 передач).

Карри в этой встрече оформил шесть трехочоквых бросков и стал первым игроком в истории лиги, которому удалось преодолеть отметку в 3500 реализованных трехочковых в матчах регулярного чемпионата НБА. Теперь на его счету 3505 точных попаданий из-за дуги.

«Голден Стэйт» прервал серию из трех поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами в 25 матчах. «Бруклин» (13 побед, 25 матчей) располагается на девятой строчке на Востоке.

Результаты остальных матчей: