«Лейкерс» победили «Оклахому» благодаря 40 очкам Джеймса

Встреча, прошедшая в Оклахоме, завершилась со счетом 129:120 (36:39, 35:20, 36:32, 22:29) в пользу гостей. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на его счету 40 очков, 7 подборов и 7 передач, дабл-дабл оформил его партнер по команде Энтони Дэвис (26 очков, 11 передач). В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал Шэй Гилджес-Александер (34), также дабл-дабл на счету Чета Холмгрена (19 очков, 10 подборов).