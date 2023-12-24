«Лейкерс» победили «Оклахому» благодаря 40 очкам Джеймса
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл клуб «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл клуб «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Оклахоме, завершилась со счетом 129:120 (36:39, 35:20, 36:32, 22:29) в пользу гостей. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на его счету 40 очков, 7 подборов и 7 передач, дабл-дабл оформил его партнер по команде Энтони Дэвис (26 очков, 11 передач). В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал Шэй Гилджес-Александер (34), также дабл-дабл на счету Чета Холмгрена (19 очков, 10 подборов).
«Лейкерс» с 16 победами в 30 матчах располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома» (18 побед, 27 матчей) занимает третье место.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33). Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл (39 очков, 12 подборов, 10 передач).
Результаты остальных матчей: