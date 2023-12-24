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09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» победили «Оклахому» благодаря 40 очкам Джеймса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл клуб «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Оклахоме, завершилась со счетом 129:120 (36:39, 35:20, 36:32, 22:29) в пользу гостей. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на его счету 40 очков, 7 подборов и 7 передач, дабл-дабл оформил его партнер по команде Энтони Дэвис (26 очков, 11 передач). В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал Шэй Гилджес-Александер (34), также дабл-дабл на счету Чета Холмгрена (19 очков, 10 подборов).

«Лейкерс» с 16 победами в 30 матчах располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома» (18 побед, 27 матчей) занимает третье место.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33). Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл (39 очков, 12 подборов, 10 передач).

Результаты остальных матчей:

  • «Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 110:117;
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:106;
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Денвер Наггетс» — 95:102;
  • «Атланта Хокс» — «Мемфис Гриззлис» — 119:125;
  • «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 126:115;
  • «Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 119:126;
  • «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 95:109;
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 126:106;
  • «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 98:110.

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