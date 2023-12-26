Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:114 (29:26, 24:28, 39:35, 28:25) в пользу хозяев. В составе «Денвера» самым результативным стал Джамал Мюррэй, который набрал 28 очков, также дабл-даблы на счету Николы Йокича (26 очков, 14 подборов), Майкла Портера (19 очков, 10 подборов) и Аарона Гордона (16 очков, 10 подборов). В составе «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Эндрю Уиггинс (22).
«Денвер» выиграл пятый матч подряд, команда с 22 победами в 32 матчах располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Голден Стэйт» (15 побед, 30 матчей) занимает десятую строчку.
В следующем матче «Денвер» 28 декабря примет «Мемфис Гриззлис», «Голден Стэйт» в этот же день дома сыграет с «Майами Хит».