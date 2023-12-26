Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:114 (29:26, 24:28, 39:35, 28:25) в пользу хозяев. В составе «Денвера» самым результативным стал Джамал Мюррэй, который набрал 28 очков, также дабл-даблы на счету Николы Йокича (26 очков, 14 подборов), Майкла Портера (19 очков, 10 подборов) и Аарона Гордона (16 очков, 10 подборов). В составе «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Эндрю Уиггинс (22).