Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
26.12
Бернли
Ливерпуль
02
Хоккей. КХЛ
26.12
Сочи
Адмирал
35
Хоккей. КХЛ
26.12
Куньлунь РС
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ
26.12
Динамо Мн
Автомобилист
14
Хоккей. КХЛ
26.12
Торпедо
Спартак
Б
21
Хоккей. КХЛ
26.12
Северсталь
Трактор
35
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Фулхэм
30
Футбол. Зарубежный
26.12
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
23
Хоккей. КХЛ
26.12
Лада
Металлург Мг
51
Футбол. Зарубежный
26.12
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
13
Хоккей. КХЛ
26.12
Сибирь
Авангард
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2023

Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:114 (29:26, 24:28, 39:35, 28:25) в пользу хозяев. В составе «Денвера» самым результативным стал Джамал Мюррэй, который набрал 28 очков, также дабл-даблы на счету Николы Йокича (26 очков, 14 подборов), Майкла Портера (19 очков, 10 подборов) и Аарона Гордона (16 очков, 10 подборов). В составе «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Эндрю Уиггинс (22).

«Денвер» выиграл пятый матч подряд, команда с 22 победами в 32 матчах располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Голден Стэйт» (15 побед, 30 матчей) занимает десятую строчку.

В следующем матче «Денвер» 28 декабря примет «Мемфис Гриззлис», «Голден Стэйт» в этот же день дома сыграет с «Майами Хит».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Косторная не плюнула на фигурное катание: экс-одиночница спасает парников
'В один момент опускались руки': Валиева — о будущем и правоте Тутберидзе
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь