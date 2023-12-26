Дончич преодолел отметку в 10 тысяч очков в НБА

Встреча в Финиксе завершилась со счетом 128:114 (36:24, 28:30, 27:38, 37:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (50 очков, 14 результативных передач), также дабл-дабл сделал его партнер по команде Дерек Лайвли (20 очков, 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Грейсон Аллен (32), дабл-дабл на счету Девина Букера (20 очков, 10 передач).

Эта встреча стала шестой для Дончича, в которой он набрал 50 и более очков. Он лидирует по этому показателю среди баскетболистов «Далласа», до него такого результата дважды добивался Дирк Новицки, по разу — Джамал Машберн и Джим Джексон. Словенец также стал шестым самым молодым игроком в истории НБА, достигнувшим отметки в 10 тысяч очков — в возрасте 24 лет и 300 дней. Быстрее него такого результата добивались Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Коби Брайант, Кармело Энтони и Трэйси Макгрэди.