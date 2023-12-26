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26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Дончич преодолел отметку в 10 тысяч очков в НБА

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. «Даллас Маверикс» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2023

Встреча в Финиксе завершилась со счетом 128:114 (36:24, 28:30, 27:38, 37:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (50 очков, 14 результативных передач), также дабл-дабл сделал его партнер по команде Дерек Лайвли (20 очков, 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Грейсон Аллен (32), дабл-дабл на счету Девина Букера (20 очков, 10 передач).

Эта встреча стала шестой для Дончича, в которой он набрал 50 и более очков. Он лидирует по этому показателю среди баскетболистов «Далласа», до него такого результата дважды добивался Дирк Новицки, по разу — Джамал Машберн и Джим Джексон. Словенец также стал шестым самым молодым игроком в истории НБА, достигнувшим отметки в 10 тысяч очков — в возрасте 24 лет и 300 дней. Быстрее него такого результата добивались Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Коби Брайант, Кармело Энтони и Трэйси Макгрэди.

В других матчах игрового дня дабл-дабл Энтони Дэвиса (40 очков, 13 подборов) не спас «Лос-Анджелес Лейкерс» от поражения в домашней игре с «Бостон Селтикс» (115:126), а дабл-дабл Хайме Жакеса (31 очко, 10 подборов) принес «Майами Хит» домашнюю победу над «Филадельфией» (119:113).

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