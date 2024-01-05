Клуб НБА «Орландо» выведет из обращения номер Шакила О’Нила

ТАСС, 5 января. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» принял решение вывести из обращения 32-й номер, под которым выступал американский центровой Шакил О’Нил. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Орландо» выбрал О’Нила на драфте НБА 1992 года под общим первым номером. Игрок выступал за «Орландо» с 1992 по 1996 год. В сезоне-1992/93 его признали лучшим новичком лиги, в сезоне-1994/95 он стал самым результативным баскетболистом регулярного чемпионата. Американец станет первым игроком в истории «Орландо», чей номер будет выведен из обращения.

О’Нилу 51 год, он завершил карьеру в 2011 году, проведя сезон за «Бостон». По ходу карьеру игрок также выступал за «Кливленд», «Майами», «Финикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого трижды стал чемпионом НБА (2000−2002) и признавался самым ценным игроком финала (2000−2002), а также по разу стал самым ценным и результативным игроком регулярного чемпионата (2000). В 2006 году американец стал чемпионом НБА вместе с «Майами», клуб впервые завоевал чемпионский титул.

О’Нил 15 раз принимал участие в Матче звезд НБА, в лиге он провел 19 сезонов. «Орландо» станет третьим клубом, который вывел игровой номер О’Нила. Ранее подобное сделали «Майами» и «Лейкерс», закрепив за ним номера 32 и 34 соответственно.