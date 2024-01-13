Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, на счету которого 30 очков. Больше всех очков в составе победителей у сербского центрового Николы Йокича, который сделал трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 14 передач), его партнер по команде Майкл Портер оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов).
Другие матчи игрового дня:
«Атланта» — «Индиана» — 108:126;
«Детройт» — «Хьюстон» — 110:112;
«Филадельфия» — «Сакраменто» — 112:93;
«Майами» — «Орландо» — 99:96;
«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:128;
«Миннесота» — «Портленд» — 116:93;
«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 135:99;
«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 131:140;
«Юта» — «Торонто» — 145:113.