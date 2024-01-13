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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2023

Встреча в Денвере завершилась со счетом 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, на счету которого 30 очков. Больше всех очков в составе победителей у сербского центрового Николы Йокича, который сделал трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 14 передач), его партнер по команде Майкл Портер оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов).

Другие матчи игрового дня:

«Атланта» — «Индиана» — 108:126;

«Детройт» — «Хьюстон» — 110:112;

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 112:93;

«Майами» — «Орландо» — 99:96;

«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:128;

«Миннесота» — «Портленд» — 116:93;

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 135:99;

«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 131:140;

«Юта» — «Торонто» — 145:113.

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