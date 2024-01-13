Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА

Встреча в Денвере завершилась со счетом 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, на счету которого 30 очков. Больше всех очков в составе победителей у сербского центрового Николы Йокича, который сделал трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 14 передач), его партнер по команде Майкл Портер оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов).