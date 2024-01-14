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14 января, источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» продлил рекордную домашнюю серию побед в НБА

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Клуб «Бостон Селтикс» переиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Бостоне, закончилась победой хозяев площадки со счетом 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 32 очка. У «Хьюстона» 22 балла набрал Кэм Уитмор, также по дабл-даблу оформили его партнеры по команде Алперен Шенгюн (19 очков и 10 подборов) и Амен Томпсон (10 очков и 10 подборов).

«Бостон» одержал 19 домашних побед подряд с начала регулярного чемпионата, предыдущий рекорд команда установила в сезоне-1957/58, одержав на своей площадке 17 побед подряд. «Селтикс» остаются единственной командой НБА в текущем сезоне, которая не проигрывала на домашнем паркете.

«Бостон» располагается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 30 победами в 39 матчах. «Хьюстон» (19 побед, 38 матчей) идет на десятой позиции на Западе.

Результаты других матчей:

«Атланта Хокс» — «Вашингтон Уизардс» — 99:127;

«Мемфис Гриззлис» — «Нью-Йорк Никс» — 94:106;

«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 129:118;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 112:100;

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 108:118;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 116:122;

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:125.

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