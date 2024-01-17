Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет

Отмечается, что причиной смерти специалиста стал сердечный приступ. Ранее сообщалось, что Милоевичу стало плохо во время командного ужина в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник. Позднее матч регулярного чемпионата НБА между «Ютой» и «Голден Стэйт», который должен был состояться в четверг по московскому времени, был перенесен из-за госпитализации Милоевича.

«Я долго не мог поверить, что эти новости из США правдивы. Характер Деяна давал надежду на чудо. Великий боец, великий человек и мой дорогой друг не смог с этим справиться. Я хочу выразить соболезнования семье Милоевича, как и всем людям из мира баскетбола. Потому что не было никого, кто бы не уважал и не любил Деяна. От нас ушел великий баскетболист, великий тренер и человек без единого пятна! Пусть он покоится с миром», — заявил президент БСС Предраг Данилович.

Милоевич работал в тренерском штабе «Уорриорз» в августе 2021 года. До этого он был помощником главного тренера сборной Сербии Игора Кокошкова.