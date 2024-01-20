«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в матче НБА, прервав клубную рекордную серию

Самым результативным игроком встречи стал Джамал Мюррей из «Денвера», на счету которого 35 очков. У «Бостона» больше всех очков набрал Деррик Уайт — 24 очка.

«Бостон» впервые в сезоне не смог победить на своей площадке. Ранее команда показала лучший результат в истории клуба, со старта регулярного чемпионата выиграв 20 домашних матчей подряд.

Клуб из Бостона возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, на его счету 32 победы в 42 матчах. «Денвер», являющийся действующим чемпионом НБА, занимает третье место в Западной конференции с 29 победами после 43 игр. Обе команды проведут следующие матчи на выезде в ночь на 22 января по московскому времени: «Бостон» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» — с «Вашингтоном».