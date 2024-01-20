«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в матче НБА, прервав клубную рекордную серию
До встречи с «Денвером» «Бостон» в текущем сезоне не уступал на своей площадке 20 игр подряд.
До встречи с «Денвером» «Бостон» в текущем сезоне не уступал на своей площадке 20 игр подряд.
ТАСС, 20 января. «Бостон» со счетом 100:102 уступил «Денверу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал Джамал Мюррей из «Денвера», на счету которого 35 очков. У «Бостона» больше всех очков набрал Деррик Уайт — 24 очка.
«Бостон» впервые в сезоне не смог победить на своей площадке. Ранее команда показала лучший результат в истории клуба, со старта регулярного чемпионата выиграв 20 домашних матчей подряд.
Клуб из Бостона возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, на его счету 32 победы в 42 матчах. «Денвер», являющийся действующим чемпионом НБА, занимает третье место в Западной конференции с 29 победами после 43 игр. Обе команды проведут следующие матчи на выезде в ночь на 22 января по московскому времени: «Бостон» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» — с «Вашингтоном».