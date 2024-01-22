Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
22.01
СКА
Динамо Мн
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
22.01
Лада
Сочи
Б
34
Хоккей. КХЛ
22.01
Трактор
Сибирь
31
Хоккей. КХЛ
22.01
Барыс
Автомобилист
23
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
22 января, источник: Чемпионат.com

Кириленко: В НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) с Евролигой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Евролига — это великолепный баскетбол. Особенно для тех, кто любит баскетбол правильный. В НБА всё-таки неправильный баскетбол (улыбается), на мой взгляд. Очень индивидуально превалирующий. В Европе обилие тактики, схем. Игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу и следить за такими игроками, как Милош Теодосич», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

За время своей карьеры Андрей Кириленко поиграл за ЦСКА в Евролиге и за три команды НБА.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь