Дончич набрал 73 очка в матче НБА, это лучший результат за 18 лет

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240325&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 148:143 (27:31, 39:35, 42:36, 40:41) в пользу гостей. В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, который набрал 73 очка и сделал 10 подборов, также на его счету семь ассистов. За «Атланту» дабл-дабл оформил Трей Янг (30 очков, 11 передач).

Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 73 и более очков за одну встречу. Он набрал наибольшее количество очков в лиге с 22 января 2006 года, тогда Коби Брайант записал на свой счет 81 очко в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» (122:104). Больше очков в одной игре НБА набирали только Уилт Чемберлен (100 и 78 очков) и Брайант (81). Помимо Дончича, Чемберлен (дважды) и Дэвид Томпсон завершали встречу, набрав 73 очка.

В игре против «Атланты» словенский разыгрывающий не только установил рекорд клуба, но и показал лучший результат по набранным очкам в текущем сезоне. Дончич обошел центрового «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который в понедельник во встрече с «Сан-Антонио» записал на свой счет 70 очков.

В параллельной встрече регулярного чемпионата НБА клуб «Финикс Санз» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс» со счетом 131:133 (40:31, 40:39, 34:35, 17:28), защитник «Санз» Дэвин Букер набрал 62 очка.

Результаты остальных матчей:

«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:138;

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:127;

«Мемфис Гриззлис» — «Орландо Мэджик» — 107:106;

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 83:107;