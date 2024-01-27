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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дончич набрал 73 очка в матче НБА, это лучший результат за 18 лет

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Клуб «Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 148:143 (27:31, 39:35, 42:36, 40:41) в пользу гостей. В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, который набрал 73 очка и сделал 10 подборов, также на его счету семь ассистов. За «Атланту» дабл-дабл оформил Трей Янг (30 очков, 11 передач).

Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 73 и более очков за одну встречу. Он набрал наибольшее количество очков в лиге с 22 января 2006 года, тогда Коби Брайант записал на свой счет 81 очко в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» (122:104). Больше очков в одной игре НБА набирали только Уилт Чемберлен (100 и 78 очков) и Брайант (81). Помимо Дончича, Чемберлен (дважды) и Дэвид Томпсон завершали встречу, набрав 73 очка.

В игре против «Атланты» словенский разыгрывающий не только установил рекорд клуба, но и показал лучший результат по набранным очкам в текущем сезоне. Дончич обошел центрового «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который в понедельник во встрече с «Сан-Антонио» записал на свой счет 70 очков.

В параллельной встрече регулярного чемпионата НБА клуб «Финикс Санз» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс» со счетом 131:133 (40:31, 40:39, 34:35, 17:28), защитник «Санз» Дэвин Букер набрал 62 очка.

Результаты остальных матчей:

«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:138;

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:127;

«Мемфис Гриззлис» — «Орландо Мэджик» — 107:106;

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 83:107;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:100.

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