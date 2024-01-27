Леброн Джеймс прокомментировал свое историческое достижение в НБА

«Я превзошёл все ожидания в своей карьере. Очень здорово иметь возможность продолжать добиваться успехов на протяжении всей карьеры. Но я превзошёл все свои ожидания, о которых мечтал в НБА. Я сделал это очень давно. Так что все остальное — это просто дополнительная заслуга. Я очень тронут тем, что все ещё могу заниматься тем, что люблю, и тем, что добился таких успехов на своём пути», — сказал Леброн Джеймс после матча с «Чикаго Буллз».