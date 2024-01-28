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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Леброна принес «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 145:144 (33:30, 35:33, 23:36, 27:19, 27:26) в пользу гостей. В составе «Лос-Анджелеса» трипл-дабл оформили Леброн Джеймс (36 очков, 20 подборов, 12 передач), также дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса (29 очков, 13 подборов). В составе «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Стефен Карри (46).

«Голден Стэйт» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 19 победами в 42 матчах. «Лейкерс» (24 победы, 47 матчей) идут десятыми.

В следующем матче «Лейкерс» 29 января на выезде сыграют против «Хьюстон Рокетс», «Голден Стэйт» днем позднее примут «Филадельфию Сиксерс».

Результаты остальных матчей:

«Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:105;

«Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс» — 106:104;

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115;

«Шарлотт Хорнетс» — «Юта Джаз» — 122:134;

«Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:117;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:112;

«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 115:120.

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