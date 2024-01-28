Трипл-дабл Леброна принес «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 145:144 (33:30, 35:33, 23:36, 27:19, 27:26) в пользу гостей. В составе «Лос-Анджелеса» трипл-дабл оформили Леброн Джеймс (36 очков, 20 подборов, 12 передач), также дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса (29 очков, 13 подборов). В составе «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Стефен Карри (46).