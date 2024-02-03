Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Портленд Трейл Блейзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» обыграл «Портленд Трейл Блейзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Скут Хендерсон из «Портленда», на счету которого 30 очков. В составе победителей самым результативным стал оформивший трип-дабл Никола Йокич (27 очков, 22 подбора, 12 передач). Дабл-дабл у его партнера по команде Джамала Мюррэя (13 очков, 10 передач).
«Денвер» одержал 34 победы в 50 матчах и идет четвертым в таблице Западной конференции, «Портленд» (15 побед, 49 игр) располагается на предпоследней, 14-й строчке.
Другие результаты игрового дня:
«Вашингтон» — «Майами» — 102:110; «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:136; «Атланта» — «Финикс» — 129:120; «Индиана» — «Сакраменто» — 122:133; «Мемфис» — «Голден Стэйт» — 101:121; «Миннесота» — «Орландо» — 106:108; «Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 126:106; «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 113:114; «Хьюстон» — «Торонто» — 135:106.