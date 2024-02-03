Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Портленд»

Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Скут Хендерсон из «Портленда», на счету которого 30 очков. В составе победителей самым результативным стал оформивший трип-дабл Никола Йокич (27 очков, 22 подбора, 12 передач). Дабл-дабл у его партнера по команде Джамала Мюррэя (13 очков, 10 передач).