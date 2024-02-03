Коллекцию чемпионских кроссовок Джордана продали за рекордные 8 млн долларов
Коллекцию кроссовок звездного Майкла Джордана продали за рекордные 8 млн долларов. Об этом сообщает ESPN.
Коллекцию кроссовок звездного Майкла Джордана продали за рекордные 8 млн долларов. Об этом сообщает ESPN.
В этих кроссовках Джордан побеждал в шести финалах НБА, став MVP. Набор состоит из Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) и Air Jordan XIV (1998). Некоторые пары также имеют автограф Джордана.
Лот был продан за 8 032 800 долларов, что является мировым рекордом по продаже ранее ношенных на играх кроссовок.