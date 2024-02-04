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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Баскетболист клуба НБА повторил достижение Брайанта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри набрал 60 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Атланты Хокс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2023

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Антланте и завершилась со счетом 141:134 в пользу хозяев, победителя выявляли в овертйме. Карри стал самым результативным игроком встречи.

Американцу удалось повторить достижение соотечественника Коби Брайанта, он стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось достичь отметки в 60 очков будучи старше 35 лет. Карри также во второй раз в своей карьере достиг этой отметки.

35-летний Карри — четырехкратный чемпион НБА. Его также два раза признавали самым ценным игроком сезона.

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