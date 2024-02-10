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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сакраменто» разгромил действующего чемпиона НБА

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» на выезде уступил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Сакраменто, завершилась со счетом 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20) в пользу хозяев площадки. За «Денвер» больше всех очков набрал Никола Йокич (23). В составе «Сакраменто» самым результативным стал Малик Монк, который набрал 23 очка, также трипл-дабл на счету Домантаса Сабониса (17 очков, 17 подборов, 10 передач) и дабл-дабл оформил Де’Аарон Фокс (15 очков, 10 передач).

«Денвер» прервал серию из трех побед и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 36 побед при 17 поражениях. «Сакраменто» (30 побед, 21 поражение) идет шестым.

Результаты остальных матчей:

«Филадельфия» — «Атланта» — 121:127; «Бостон» — «Вашингтон» — 133:129; «Торонто» — «Хьюстон» — 107:104; «Милуоки» — «Шарлотт» — 120:84; «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 139:122.

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