«Сакраменто» разгромил действующего чемпиона НБА

Встреча, прошедшая в Сакраменто, завершилась со счетом 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20) в пользу хозяев площадки. За «Денвер» больше всех очков набрал Никола Йокич (23). В составе «Сакраменто» самым результативным стал Малик Монк, который набрал 23 очка, также трипл-дабл на счету Домантаса Сабониса (17 очков, 17 подборов, 10 передач) и дабл-дабл оформил Де’Аарон Фокс (15 очков, 10 передач).