Шейн Баттье: «Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам»

«Леброн был гораздо лучше, чем вы себе это представляете. Я, конечно, пристрастен, сознаюсь. Я всегда говорю: Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам — он взял два титула в одной команде с Шэйном Баттье на месте стартового форварда. Обожаю Майка, он один из величайших игроков всех времен, но Леброн протащил этого жопастого мощного форварда через финишную черту.



Леброн — это мощь, это ум. На пике у него не было ни одного недостатка. Он все еще играет просто невероятно. Но раньше против него не было приема. Он был как ферзь на шахматной доске», — рассказал Баттье.