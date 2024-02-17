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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Шейн Баттье: «Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам»

"Леброн был гораздо лучше, чем вы себе это представляете. Я, конечно, пристрастен, сознаюсь. Я всегда говорю: Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам — он взял два титула в одной команде с Шэйном Баттье на месте стартового форварда.

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Источник: AP 2023

«Леброн был гораздо лучше, чем вы себе это представляете. Я, конечно, пристрастен, сознаюсь. Я всегда говорю: Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам — он взял два титула в одной команде с Шэйном Баттье на месте стартового форварда. Обожаю Майка, он один из величайших игроков всех времен, но Леброн протащил этого жопастого мощного форварда через финишную черту.

Леброн — это мощь, это ум. На пике у него не было ни одного недостатка. Он все еще играет просто невероятно. Но раньше против него не было приема. Он был как ферзь на шахматной доске», — рассказал Баттье.

Баттье выигрывал два титула с «Хит» в 2012 и 2013 годах.

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