Кириленко не вошел в финальный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола

ТАСС, 17 февраля. Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Андрей Кириленко и олимпийский чемпион 1972 года в качестве тренера сборной СССР Владимир Кондрашин не попали в финальный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола в 2024 году. Список опубликован пресс-службой организации.

Кириленко, Кондрашин, бывший главный тренер сборной России американец Дэвид Блатт и итальянский тренер Этторе Мессина, возглавлявший московский ЦСКА, входили в число международных кандидатов на включение в Зал славы. В этой номинации в финальный список попала только бывшая австралийская баскетболистка, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Мишель Тиммс.

Также в список вошли бывшие баскетболисты Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Сеймон Огастус и Дик Барнетт, тренеры Бо Райан, Чарльз Смит, Мариан Вашингтон, Харли Редин, Дуглас Коллинз, в качестве менеджера номинирован Джерри Уэст, как владелец клуба — Герберт Саймон.

Победители будут оглашены 6 апреля 2024 года во время «Финала четырех» баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).