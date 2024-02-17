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10:52 (мск), источник: ТАСС

Кириленко не вошел в финальный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола

Также в список не попали Владимир Кондрашин, Дэвид Блатт и Этторе Мессина.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 17 февраля. Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Андрей Кириленко и олимпийский чемпион 1972 года в качестве тренера сборной СССР Владимир Кондрашин не попали в финальный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола в 2024 году. Список опубликован пресс-службой организации.

Кириленко, Кондрашин, бывший главный тренер сборной России американец Дэвид Блатт и итальянский тренер Этторе Мессина, возглавлявший московский ЦСКА, входили в число международных кандидатов на включение в Зал славы. В этой номинации в финальный список попала только бывшая австралийская баскетболистка, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Мишель Тиммс.

Также в список вошли бывшие баскетболисты Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Сеймон Огастус и Дик Барнетт, тренеры Бо Райан, Чарльз Смит, Мариан Вашингтон, Харли Редин, Дуглас Коллинз, в качестве менеджера номинирован Джерри Уэст, как владелец клуба — Герберт Саймон.

Победители будут оглашены 6 апреля 2024 года во время «Финала четырех» баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Зал славы имени Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры, судьи, функционеры, журналисты и комментаторы, внесшие вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд (штат Массачусетс, США).

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