Команда Роуза выиграла турнир восходящих звезд на Матче всех Звезд НБА

Полуфинальные матчи турнира длились до 40 набранных очков одной из команд. Финальная игра — до 25 очков.

В первом полуфинале команда Роуза победила команду Тамики Кэтчингс со счетом 40:35, во второй полуфинальной встрече команда Детлефа Шремпфа одержала победу над командой Пау Газоля (41:36). В решающем матче мини-турнира команда Роуза обыграла команду Шремпфа со счетом 26:13. Матурин был признан самым ценным игроком.

В составе команды под руководством Роуза участие в матче приняли защитник «Нью-Орлеана» Джордан Хоукинс, центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен, центровой «Юты» Уокер Кесслер, центровой «Далласа» Дерек Лайвли, защитник «Индианы» Беннедикт Матурин, форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан и защитник «Оклахомы» Джален Вильямс.