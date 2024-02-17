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17 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Команда Роуза выиграла турнир восходящих звезд на Матче всех Звезд НБА

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Команда Джейлена Роуза победила в финале мини-турнира восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках звездного уикенда НБА 2024 года.

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Источник: AP 2023

Полуфинальные матчи турнира длились до 40 набранных очков одной из команд. Финальная игра — до 25 очков.

В первом полуфинале команда Роуза победила команду Тамики Кэтчингс со счетом 40:35, во второй полуфинальной встрече команда Детлефа Шремпфа одержала победу над командой Пау Газоля (41:36). В решающем матче мини-турнира команда Роуза обыграла команду Шремпфа со счетом 26:13. Матурин был признан самым ценным игроком.

В составе команды под руководством Роуза участие в матче приняли защитник «Нью-Орлеана» Джордан Хоукинс, центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен, центровой «Юты» Уокер Кесслер, центровой «Далласа» Дерек Лайвли, защитник «Индианы» Беннедикт Матурин, форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан и защитник «Оклахомы» Джален Вильямс.

За команду под руководством экс-баскетболиста Детлефа Шремпфа сыграли Изан Альманса, Эмони Бейтс, Матас Бузелис, Мак Маккланг, Тайлер Смит, Оскар Чиебве и Алондес Уильямс.

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