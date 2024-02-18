Карри победил Ионеску в дуэли по трехочковым броскам на Матче звезд НБА

Дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу Карри. В июле 2023 года Ионеску установила рекорд по числу набранных очков на конкурсе трехочковых Женской национальной баскетбольной ассоциации, набрав 37 из 40 баллов и опередив Карри, который был обладателем предыдущего рекорда, на шесть очков.