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10:52 (мск), источник: ТАСС

Карри победил Ионеску в дуэли по трехочковым броскам на Матче звезд НБА

Дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу разыгрывающего защитника «Голден Стэйт».

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ТАСС, 18 февраля. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри выиграл дуэль по трехочковым броскам у защитника клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу Карри. В июле 2023 года Ионеску установила рекорд по числу набранных очков на конкурсе трехочковых Женской национальной баскетбольной ассоциации, набрав 37 из 40 баллов и опередив Карри, который был обладателем предыдущего рекорда, на шесть очков.

Победителем конкурса трехочковых бросков стал разыгрывающий защитник «Милуоки» Дамиан Лиллард, конкурс данков выиграл находящийся без клуба Мак Маккланг, в конкурсе мастерства лучшей оказалась команда «Индианы» в составе Тайриза Халлибертона, Беннедикта Матурина и Майлза Тернера.

Матч звезд НБА пройдет 19 февраля в Индианаполисе, начало — 04:00 мск.

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