Карри победил Ионеску в дуэли по трехочковым броскам на Матче звезд НБА
Дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу разыгрывающего защитника «Голден Стэйт».
Дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу разыгрывающего защитника «Голден Стэйт».
ТАСС, 18 февраля. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри выиграл дуэль по трехочковым броскам у защитника клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дуэль завершилась со счетом 29:26 в пользу Карри. В июле 2023 года Ионеску установила рекорд по числу набранных очков на конкурсе трехочковых Женской национальной баскетбольной ассоциации, набрав 37 из 40 баллов и опередив Карри, который был обладателем предыдущего рекорда, на шесть очков.
Победителем конкурса трехочковых бросков стал разыгрывающий защитник «Милуоки» Дамиан Лиллард, конкурс данков выиграл находящийся без клуба Мак Маккланг, в конкурсе мастерства лучшей оказалась команда «Индианы» в составе Тайриза Халлибертона, Беннедикта Матурина и Майлза Тернера.
Матч звезд НБА пройдет 19 февраля в Индианаполисе, начало — 04:00 мск.