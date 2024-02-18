Шакил О’Нил дал совет завершающему карьеру футболисту «Иглс»: «Прими ситуацию и проводи время с семьей»

«Если завершишь карьеру, мой совет — прими ситуацию и проводи время с семьей.



Я наделал кучу тупых ошибок и в итоге потерял семью. У тебя все иначе. Проводи время с красавицей-женой. Проводи время с прекрасными детьми, и никогда не жалей о том, что у нас было [в спорте]. Было и было. У тебя есть [чемпионский] перстень. Люди знают, кто ты. Наслаждайся. Повторюсь, я был идиотом и много раз об этом говорил. Я потерял всю семью. У меня дом на 100 тысяч квадратных метров, и я там один», — сказал О’Нил.