Шакил О’Нил дал совет завершающему карьеру футболисту «Иглс»: «Прими ситуацию и проводи время с семьей»
Легендарный баскетболист НБА Шакил О’Нил пообщался в своем подкасте с центром «Филадельфия Иглс» Джейсоном Келси.
Легендарный баскетболист НБА Шакил О’Нил пообщался в своем подкасте с центром «Филадельфия Иглс» Джейсоном Келси.
По окончании сезона НФЛ американская пресса писала, что Келси завершит карьеру, однако сам игрок официальных заявлений пока не делал.
«Если завершишь карьеру, мой совет — прими ситуацию и проводи время с семьей.
Я наделал кучу тупых ошибок и в итоге потерял семью. У тебя все иначе. Проводи время с красавицей-женой. Проводи время с прекрасными детьми, и никогда не жалей о том, что у нас было [в спорте]. Было и было. У тебя есть [чемпионский] перстень. Люди знают, кто ты. Наслаждайся. Повторюсь, я был идиотом и много раз об этом говорил. Я потерял всю семью. У меня дом на 100 тысяч квадратных метров, и я там один», — сказал О’Нил.
36-летний Джейсон Келси провел всю профессиональную кареру в «Иглс». Он дважды участвовал в Супербоуле и 7 раз попадал в Матч звезд.