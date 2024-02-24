Керр стал самым высокооплачиваемым тренером НБА, пишут СМИ

Срок действия предыдущего контракта Керра, ранее четырежды приводившего «Голден Стэйт» к чемпионству в НБА, истекал в конце нынешнего сезона.

По данным источника, сделка оценивается в 35 млн долларов (17,5 млн в год), что делает Керра самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА. Отмечается, что новое соглашение соответствует оставшимся двум годам в контракте лидера «Уорриорз» Стефена Карри.

Ранее самым высокооплачиваемым тренером НБА был Эрик Споэльстра, продливший контракт с «Майами Хит» на восемь лет по 15 млн долларов за сезон. Источник отмечает, что больше Керра получает только главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович, но в техасском клубе он совмещает должности тренера и президента.