Керр стал самым высокооплачиваемым тренером НБА, пишут СМИ
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» продлил контракт с главным тренером Стивом Керром на два года, сообщает ESPN.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» продлил контракт с главным тренером Стивом Керром на два года, сообщает ESPN.
Срок действия предыдущего контракта Керра, ранее четырежды приводившего «Голден Стэйт» к чемпионству в НБА, истекал в конце нынешнего сезона.
По данным источника, сделка оценивается в 35 млн долларов (17,5 млн в год), что делает Керра самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА. Отмечается, что новое соглашение соответствует оставшимся двум годам в контракте лидера «Уорриорз» Стефена Карри.
Ранее самым высокооплачиваемым тренером НБА был Эрик Споэльстра, продливший контракт с «Майами Хит» на восемь лет по 15 млн долларов за сезон. Источник отмечает, что больше Керра получает только главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович, но в техасском клубе он совмещает должности тренера и президента.
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» с 28 победами в 54 матчах регулярного чемпионата идут на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференции.