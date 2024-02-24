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24 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Игроки НБА устроили массовую потасовку в США

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Майами Хит» произошла массовая потасовка с участием игроков клубов.

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Источник: Reuters

Причиной инцидента послужил фол Кевина Лава на Зайоне Уильямсоне в начале четвертой четверти. По итогам потасовки удаления заработали Наджи Маршалл, Джимми Батлер, Хосе Альварадо и Томас Брайант.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в Нью-Орлеане завершилась победой «Хит» со счетом 106:95.

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