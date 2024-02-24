«Милуоки» обыграл «Миннесоту» в гостевом матче НБА

Встреча в Миннеаполисе закончилась победой гостей со счетом 112:107 (31:27, 20:30, 36:13, 25:37). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов. У «Миннесоты» 28 баллов записал на свой счет Энтони Эдвардс, дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов оформил его партнер по команде Карл-Энтони Таунс, еще один дабл-дабл у центрового «Тимбервулвз» Руди Гобера (12 очков и 19 подборов).