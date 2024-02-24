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24 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Милуоки» обыграл «Миннесоту» в гостевом матче НБА

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клуб «Милуоки Бакс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча в Миннеаполисе закончилась победой гостей со счетом 112:107 (31:27, 20:30, 36:13, 25:37). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов. У «Миннесоты» 28 баллов записал на свой счет Энтони Эдвардс, дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов оформил его партнер по команде Карл-Энтони Таунс, еще один дабл-дабл у центрового «Тимбервулвз» Руди Гобера (12 очков и 19 подборов).

«Милуоки» с 36 победами в 57 играх идет на третьем месте в таблице Восточной конференции, «Миннесота» (39 побед в 56 играх) — вторая на Западе.

Результаты остальных матчей:

«Атланта Хокс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123;

«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:97;

«Мемфис Гриззлис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:101;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 95:106;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» −147:106;

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санс» — 114:110;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:84;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 112:127;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:118.

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