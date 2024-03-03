Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков
Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков.
Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) достиг отметки в 40 тысяч набранных очков за профессиональную карьеру.
«Лейкерс» на своей площадке уступили «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 114:124 (33:27, 33:31, 23:31, 25:35). Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов. В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает третье место с 42 победами в 61 матче, «Лейкерс» (33 победы в 62 играх) идут десятыми.
Джеймс набрал в матче 26 очков, теперь на его счету 40 017 очков за карьеру. В феврале прошлого года он вышел на чистое первое место в истории НБА по количеству набранных очков, превзойдя достижение Карима Абдул-Джаббара (38387).
Джеймсу 39 лет, он дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).