Чемпионы НБА отказались от встречи с Байденом
Чемпионы НБА отказались от встречи в Белом доме с президентом США Байденом.
Чемпионы НБА отказались от встречи в Белом доме с президентом США Байденом.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Действующие чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из клуба «Денвер Наггетс» отказались от традиционной встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом, сообщает Sports Illustrated.
Первоначально запланированный визит «Наггетс» в Белый дом в конце января был перенесен на 18 марта администрацией Байдена из-за конфликта в расписании.
Сообщается, что «Денвер» отказался от визита в Белый дом из-за подготовки к важному гостевому матчу против лидера Западной конференции «Миннесоты Тимбервулвз», намеченному на 19 марта. «Денвер» идет третьим на Западе, отставая от «Миннесоты» на одну победу.