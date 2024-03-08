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14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионы НБА отказались от встречи с Байденом

Чемпионы НБА отказались от встречи в Белом доме с президентом США Байденом.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Действующие чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из клуба «Денвер Наггетс» отказались от традиционной встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом, сообщает Sports Illustrated.

Первоначально запланированный визит «Наггетс» в Белый дом в конце января был перенесен на 18 марта администрацией Байдена из-за конфликта в расписании.

Сообщается, что «Денвер» отказался от визита в Белый дом из-за подготовки к важному гостевому матчу против лидера Западной конференции «Миннесоты Тимбервулвз», намеченному на 19 марта. «Денвер» идет третьим на Западе, отставая от «Миннесоты» на одну победу.

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