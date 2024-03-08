Чемпионы НБА отказались от встречи с Байденом

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Действующие чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из клуба «Денвер Наггетс» отказались от традиционной встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом, сообщает Sports Illustrated.

Первоначально запланированный визит «Наггетс» в Белый дом в конце января был перенесен на 18 марта администрацией Байдена из-за конфликта в расписании.