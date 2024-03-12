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00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легенда НБА и боец UFC уверены, что Леброн принимает жесткий допинг. Серьезные обвинения в адрес суперзвезды «Лейкерс»

Хейтеры приводят убийственный аргумент: как иначе доминировать в лиге в 39 лет?

Легенда НБА и боец UFC уверены, что Леброн принимает жесткий допинг. Серьезные обвинения в адрес суперзвезды «Лейкерс» | Источник: Без источника

Бывший боец UFC Чейл Соннен, известный своими провокационными высказываниями, выступил с обвинениями в адрес четырехкратного чемпиона НБА, лучшего снайпера в истории лиги Леброна Джеймса. Чейл считает, что Леброн употребляет эритропоэтин (ЭПО), чтобы находиться в блестящей форме в почтенном для баскетбола возрасте. Форвард никак не реагирует на слова Соннена. Хотя они, возможно, и имеют определенный вес. На эту мысль наводят слова чемпиона НБА Кевина Гарнетта, который считался одним из сильнейших игроков своего поколения.

Допинг — это хорошая вещь?

Впервые о том, что Леброн может принимать ЭПО (препарат, улучшающий доставку кислорода к мышцам и имеющий репутацию самого жесткого допинга), Соннен заявил в марте прошлого года. «Эритропоэтин работает, поэтому Леброн его принимает. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость, и ты можешь играть весь матч. Так получилось, что у нас был один и тот же поставщик этого препарата, поэтому я знаю, что говорю».

Спустя несколько месяцев Чейл не прошел мимо трагичного случая с сыном Леброна. Напомним, что в конце июля 2023 года Бронни Джеймс перенес остановку сердца на тренировке. «Если вы не контролируете должным образом употребление ЭПО, то можете получить остановку сердца и умереть во сне. Если вы не контролируете должным образом употребление ЭПО и у вас случается остановка сердца на глазах у других людей, то есть хороший шанс, что вы вовремя получите помощь и выживете. Если вы следите за использованием ЭПО, но комбинируете его с тестостероном, вам придется иметь дело с целым рядом других проблем. Надеюсь, все смогут извлечь урок из случившегося с Бронни», — написал Соннен в своих социальных сетях.

Бронни продолжил карьеру, несмотря на этот инцидент. В декабре 2023-го он дебютировал в NCAA в составе Университета Южной Каролины, но пока показывает скромную статистику. Поэтому многие сомневаются, что уже этим летом Джеймс-младший решит выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Леброн же в марте стал первым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 40 тысяч очков за карьеру. Занимающему второе место Кариму Абдул-Джаббару Леброн «везет» уже 1620 очков, главному преследователю среди действующих игроков Кевину Дюрэнту — почти 12 тысяч. Соннен не прошел мимо этого инфоповода, чтобы в очередной раз не напомнить миру о своей точке зрения. В этот раз с деталями.

«Леброн принимает ЭПО, мы приобретали этот препарат у одного и того же дилера, — сказал боец в интервью The PBD Podcast. — И я не вижу тут проблемы, допинг — это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее… По моему опыту, в мире допинга не существует ничего лучше, чем ЭПО. Он запрещен в спорте, но не запрещен в принципе, это разрешенный на законодательном уровне препарат. Но его очень сложно достать, и он очень дорогой. Так получилось, что мы знали одного человечка. Я говорю об этом не для того, чтобы сдать его или подставить его. Это не стукачество. Я просто рассказываю вам, что если вы хотите выступать в НБА, быть MVP лиги и доиграть до 39 лет, то приходится делать определенные вещи».

Леброн пока никак не отреагировал на эти обвинения.

Новая химия

Впрочем, Джеймса не смутили и слова его коллег, которые были произнесены за несколько дней до очередного интервью Соннена. Кевин Гарнетт пришел на подкаст к другому бывшему звездному игроку НБА Полу. Между партнерами по «Бостону» и «Бруклину» возник следующий диалог.

— Бронни может забросить через Брона, — заявил Пирс.

— Нет, нет, нет, он не может, — возразил Гарнетт.

— Да брось, этот маленький чувак взрывной, — парировал Пирс.

— Его отец на этом BALCO, он на этой новой химии, — заявил Гарнетт.

Журналист Джейсон Уитлок добавил деталей словам Гарнетта. По его слова, оздоровительная клиника BALCO в Майами в начале нулевых поставляла ЭПО и другие запрещенные препараты многим известным спортсменам в Америке. По его источникам, в расследовании, которое проводилось после закрытия клиники, было выявлено два человека, близких к Джеймсу. Один — его бывший тренер Александр, другой — его бизнес-менеджер Эрнест Мимс.

Никто из официальных лиц не подтвердил ничего из вышеперечисленного. Однако заявления звезды ММА и внезапное упоминание о новом допинге со стороны Гарнетта могут обернуться для Леброна неприятностями. Как минимум — имиджевыми.

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