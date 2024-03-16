«Денвер» победил на выезде «Сан-Антонио», Йокич набрал 31 очко
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» переиграл на выезде «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» переиграл на выезде «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Сан-Антонио в пятницу, завершилась со счетом 117:106 (37:18, 21:31, 28:30, 31:27) в пользу гостей. Самым результативным на площадке у победителей был серб Никола Йокич, набравший 31 очко. Канадец Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл (15 очков + 10 подборов). У хозяев 19 очков набрал поляк Джереми Сохан, а француз Виктор Вембаньяма почти оформил дабл-дабл (17 очков и 9 подборов).
Вембаньяма также сделал в матче три блок-шота и стал вторым новичком в истории НБА после Тима Данкана, который сумел поставить более 200 блоков за сезон с тех пор, когда данный элемент игры начал фиксироваться в статистике (с сезона-1973/74).
Результаты других матчей дня:
«Юта Джаз» — «Атланта Хокс» — 124:122,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:104,
«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 103:113,
«Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санс» — 96:107,
«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» 95:108.