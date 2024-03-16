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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Вембаньяма установил новое достижение в НБА

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил новый рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: Reuters

Он стал первым игроком, который смог за один сезон сделать более 200 передач, 200 блок-шотов и забросить 100 трёхочковых.

Прошедшей ночью в домашнем матче с «Денвер Наггетс» (106:117) баскетболист забросил трёхочковый, сделал две передачи и три блок-шота, но это не помогло его команде выиграть. Таким образом, в текущем сезоне НБА у Вембаньямы стало уже 203 передачи, 200 блоков и 100 «трёшек» за 59 игр.

20-летний баскетболист является лидером своей команды, набирая в среднем 20,6 очка за игру и делая 10,3 подбора.

Сейчас «Спёрс» занимают последнюю строчку в Западной конференции и уже потеряли шансы на попадание в плей-офф.

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