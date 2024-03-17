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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Голден Стэйт» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Голден Стэйт», несмотря на 40 очков Джеймса.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 128:121 (30:36, 37:30, 35:27, 26:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 40 очков. Дабл-даблом отметился его одноклубник Д’Анджело Расселл (23 очка и 13 передач). У победившей команды 31 очко в активе Стефена Карри. Его партнер по команде Дрэймонд Грин сделал дабл-дабл (12 подборов и 13 передач).

«Голден Стэйт» (35 побед и 31 поражение) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Лейкерс» (36 побед и 32 поражения) располагаются строчкой ниже.

Результаты других матчей:

«Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:103;

«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 121:100;

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:98;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 126:107;

«Мемфис Гриззлис» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:118;

«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 127:98;

«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 100:119;

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» — 91:98.

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