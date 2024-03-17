«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Голден Стэйт» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 128:121 (30:36, 37:30, 35:27, 26:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 40 очков. Дабл-даблом отметился его одноклубник Д’Анджело Расселл (23 очка и 13 передач). У победившей команды 31 очко в активе Стефена Карри. Его партнер по команде Дрэймонд Грин сделал дабл-дабл (12 подборов и 13 передач).