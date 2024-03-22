Голдин опять попал в «Мартовское безумие». Ждать ли Влада в НБА?

Российский баскетболист Владислав Голдин второй раз подряд сыграет в плей-офф Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), получившем громкое и запоминающееся название «Мартовское безумие». В прошлом году коллектив россиянина, Флоридский атлантический университет (он же «Флорида Атлантик» — Florida Atlantic Owls), к удивлению многих, дошёл до «Финала четырёх», где в упорнейшей борьбе уступил «Сан-Диего Стэйт» (71:72). Несмотря на поражение, позиции Влада в США стали только прочнее. О видном российском баскетболисте (рост Голдина составляет 2,16 м) заговорили буквально все.

Мнением о нём делились уважаемые эксперты, а на авторитетном ресурсе The Athletic появилась объёмная статья, посвящённая исключительно Владу. Собственно, именно на габариты игрока из далёкой России почти сразу обратил внимание автор The Athletic: «Если вам посчастливится увидеть, как игроки “Флориды Атлантик” выходят из командного автобуса, первым человеком, которого вы, скорее всего, заметите, будет Голдин». Но не статьёй единой всем запомнился Влад. В прошлом сезоне россиянин демонстрировал отменные игровые качества, сыграв важнейшую роль в успехе своей команды и в итоге став одной из звёзд американского студенческого баскетбола.

В среднем Голдин набирал 10,2 очка и 6,5 подбора. А в решающем матче за выход в «Финал четырёх» с сильным «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» Влад оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов. Хорошие показатели для лиги, за которой следят миллионы американцев. «Мартовское безумие» и вовсе отдельная тема. В настоящий момент города США, которым посчастливилось иметь выступающий в плей-офф NCAA университет, буквально живут этим событием. Баннеры, афиши и прочая реклама никому не позволят переключиться на что-то другое. Да и едва ли это возможно. Внимание к турниру так велико, что время от времени в прессе появляются сводки об интересе к спортивному событию со стороны ФБР. Исключительно профессиональному. Плей-офф NCAA так важен для США, что риск любых нарушений должен быть пресечён в зародыше — опытные агенты Федерального бюро расследований неустанно держат руку на пульсе.

После поражения в полуфинале «Мартовского безумия» прошлого года Влад заявлял, что в 2024-м команда станет сильнее и выступит ещё лучше. Надо признать, что сам Голдин делает для этого всё возможное. И без того хорошая статистика россиянина прошлого года в нынешнем стала ещё лучше: 15,6 очка в среднем за матч (второй показатель в команде), 6,8 подбора (лучший в команде), 1,6 блок-шота (лучший в команде), второй по реализации показатель бросков с игры (67% — при этом на первом месте в «совах» парень, сыгравший лишь в 12 матчах — у Влада их 33) и четвёртый во всей лиге.

В прошлом году «совы» вышли в «Мартовское безумие» всего во второй раз за всю историю своих выступлений в турнире. Аппетит приходит во время еды, по крайней мере, для Влада и компании. Первый шаг к повторению недавнего успеха они уже сделали и теперь вновь играют в плей-офф.

Конечно, не все студенты в будущем станут профессиональными игроками. Они и сами это знают. Для многих ребят, выступающих в студенческом баскетболе, это просто бесценный опыт и тёплые воспоминания, которые они пронесут до самой старости. В случае с Голдиным ситуация иная. На вопрос «Матч ТВ», какой он видит дальнейшую жизнь, Влад ответил вполне однозначно: «Буду продолжать играть в баскетбол. Со временем — профессионально. Может, в Америке, может, в Европе или России, но играть обязательно буду».

Остаться в США и попасть в НБА 22-летний россиянин имеет все шансы. «Мартовское безумие» — отличная возможность для этого. Скауты, тренеры и различные аналитики внимательно следят за каждым баскетболистом, обладающим данными для игры в североамериканской лиге. У Голдина такие данные точно есть. «В связи с нынешней политической ситуацией “драфтануться” будет проще тем ребятам, которые выступают в NCAA или в Европе. Ближайшая троица, которая находится на карандаше у скаутов в США — Дёмин из “Реала”, Савков из G-лиги (сейчас Павел на правах аренды выступает за “Гипускоа” во втором испанском дивизионе. — Прим. “Чемпионата”) и Голдин из студенческой лиги, их и стоит ждать в НБА», — поделился ранее мнением с «Матч ТВ» Антон Понкрашов.

Помимо классных статистических показателей, Влад прибавил и в других аспектах. В частности, в таком важном, как уверенность на площадке. Отношение соперников к российскому семифутеру в этом году стало гораздо серьёзнее. Но Голдина это не слишком заботит. Понимая свои возможности, лидер «сов» старается их использовать по максимуму. Россиянин не раз находил выход из сложных игровых ситуаций. И, даже оказываясь в окружении троих игроков противоположной команды, как случилось в недавнем матче, Голдин в лучших традициях доминирующих игроков НБА разбирается с ними и свои два очка кладёт.

Окажется Влад в НБА в ближайшее время или нет, на самом деле не так важно. Главное, сам Голдин решил связать своё будущее с баскетболом. Он в любом случае ещё крайне молод, а значит, возможность для прогресса у него будет. Тимофей Мозгов, обладающий таким же ростом, попал в НБА только в канун 24-летия.

Но даже не это для Голдина сейчас самое важное. Впереди матч с престижным американским Северо-Западным университетом (Northwestern Wildcats), от которого будет зависеть, продолжатся ли и дальше приключения «сов» в «Мартовском безумии» 2024 года. Примечательно, что в последних 10 матчах Влад не на шутку разогнался, улучшив свою и так отменную результативность до 19,5 очка в среднем за игру. Будет ли этого достаточно, чтобы пройти в следующий раунд, узнаем совсем скоро. Встреча с «дикими котами» из Иллинойса состоится в ночь с 22 на 23 марта.