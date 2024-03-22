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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Никс» в матче НБА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24). Самым результативным игроком матча стал форвард «Наггетс» Майкл Портер — младший (31 очко). Его одноклубник Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 11 передач. У гостей больше всех очков набрал Джейлен Брансон (26).

«Денвер» (49 побед и 21 поражение) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк» (41−28) располагается на пятой строчке на Востоке.

Результаты других матчей:

«Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз» — 109:102;

«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 121:106;

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 115:108;

«Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 127:117;

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 113:97;

«Финикс Санз» — «Атланта Хокс» — 128:115.

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