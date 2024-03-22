Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Никс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24). Самым результативным игроком матча стал форвард «Наггетс» Майкл Портер — младший (31 очко). Его одноклубник Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 11 передач. У гостей больше всех очков набрал Джейлен Брансон (26).