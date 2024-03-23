Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Филадельфию» в матче НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил Энтони Дэвис (23 очка, 19 подборов), у Леброна Джеймса 20 набранных очков. У гостей 27 баллов набрал Тайриз Макси, ставший самым результативным игроком встречи, Тобайас Харрис оформил дабл-дабл (16 очков, 13 подборов).