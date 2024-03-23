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12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Филадельфию» в матче НБА

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2023

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил Энтони Дэвис (23 очка, 19 подборов), у Леброна Джеймса 20 набранных очков. У гостей 27 баллов набрал Тайриз Макси, ставший самым результативным игроком встречи, Тобайас Харрис оформил дабл-дабл (16 очков, 13 подборов).

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами при 32 поражениях. «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке Восточной конференции (38 побед, 32 поражения).

Результаты других матчей дня:

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 102:129;

«Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:123;

«Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 88:111;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 104:91;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлис» — 97:99;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 111:123;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:125.

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