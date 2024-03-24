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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

На Матче всех звезд НБА игроки из США будут играть против сборной мира

Комиссар НБА Адам Сильвер подтвердил, что на Матче всех звёзд команды будут разделены между игроками из США и остального мира.

На Матче всех звёзд НБА игроки из США будут играть против сборной мира | Источник: Чемпионат.com

«Мы много думали об этом. Если бы я не видел, что произошло в этом году, думаю, мы были готовы к тому, чтобы провести игру в формате “США против других стран”. Я думаю, что, вместо того чтобы пытаться создать суперсоревновательный баскетбольный матч, чего, я не уверен, хотят ли команды или игроки, мы должны делать разные вещи и превратить это в праздник баскетбола.

Мы собираемся сделать игру “США против других стран”. Я просто думаю, что, возможно, мы уже прошли тот этап, когда мы будем играть по-настоящему конкурентоспособные игры», — рассказал Сильвер в беседе с Чарльзом Баркли на CNN.

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