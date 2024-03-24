На Матче всех звезд НБА игроки из США будут играть против сборной мира

«Мы много думали об этом. Если бы я не видел, что произошло в этом году, думаю, мы были готовы к тому, чтобы провести игру в формате “США против других стран”. Я думаю, что, вместо того чтобы пытаться создать суперсоревновательный баскетбольный матч, чего, я не уверен, хотят ли команды или игроки, мы должны делать разные вещи и превратить это в праздник баскетбола.



Мы собираемся сделать игру “США против других стран”. Я просто думаю, что, возможно, мы уже прошли тот этап, когда мы будем играть по-настоящему конкурентоспособные игры», — рассказал Сильвер в беседе с Чарльзом Баркли на CNN.